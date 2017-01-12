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Bild: трансфер защитника «Хоффенхайма» Никласа Зюле в «Баварию» произойдет в ближайшие дни

Bild: трансфер Зюле в «Баварию» произойдет в ближайшие дни
Кирилл Воробьев

44 мин. назад

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«Хоффенхайм» и «Бавария» договорились о трансфере Никласа Зюле. Как сообщает Bild, защитник договорился с мюнхенцами о 5-летнем контракте. Клубы договорились и о сумме компенсации, которая равна 20 миллионам евро, но пока не оформили все документы сделки. В ближайшее время Зюле пройдет медицинское обследование.

Матс Хуммельс находится в лазарете. Джером Боатенг травмирован – ему сделали операцию на плечо и он будет отсутствовать продолжительное время. Хольгер Бадштубер был отправлен в аренду в «Шальке». Хави Мартинес тоже травмирован. Именно поэтому «Бавария» заинтересована в переходе Зюле зимой, а не в летнее трансферное окно.

  • Никлас Зюле 12 раз выходил на поле в составе сборной Германии.
  • В составе «Хоффенхайма» Зюле выступал 4,5 года. За немецкий клуб он провел 90 матчей в Бундеслиге и забил 6 голов.

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