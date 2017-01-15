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«Бавария» приобрела двух игроков «Хоффенхайма» и сборной Германии

«Бавария» приобрела двух игроков «Хоффенхайма» и сборной Германии
Eurosport

1 час назад

Себастьян Руди и Никлас Зюле переезжают в Мюнхен.

«Бавария» объявила о покупке игроков «Хоффенхайма»: защитника Никласа Зюле и полузащитника Себастьяна Руди. Трансфер Зюле обошелся мюнхенцам в 20 млн евро без учета бонусов, с футболистом подписан 5-летний контракт. Руди перейдет в «Баварию» на правах свободного агента, оформив 3-летнее соглашение.

Следующие полгода игроки проведут в «Хоффенхайме» и станут баварцами только летом 2017-го.

  • На счету Руди 14 матчей и 4 голевые передачи в Бундеслиге-2016/17.
  • Зюле за 15 игр в Бундеслиге-2016/17 забил 1 гол.

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