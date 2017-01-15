AFP

Владелец «Лейпцига» поможет «Баварии» построить арену для хоккея и баскетбола в Мюнхене

Владелец «Лейпцига» поможет «Баварии» построить арену для хоккея и баскетбола в Мюнхене
Eurosport

3 мин. назад

У соперников нашлись общие интересы.

Президент «Баварии» Ули Хённес и владелец «Лейпцига» Дитрих Матешиц договорились о сотрудничестве при строительстве многофункциональной арены в Мюнхене.

Новый стадион примет матчи хоккейного «Ред Булл Мюнхен» и баскетбольной «Баварии». Открытие арены стоимостью в 100 млн евро запланировано на 2019 года, передает Sueddeutsche.

  • После 16 туров Бундеслиги-2016/17 «Бавария» занимает первое место с 39 очками, «Лейпциг» идет вторым с 36 баллами.
  • В 17 туре «Бавария» поедет в гости к «Фрайбургу», а «Лейпциг» примет «Айнтрахт» из Франкфурта.

Все новости Бундеслиги

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Коламбус» без Бобровского слишком испугался «Флориды»

02:30
Популярные видео
Заспанный Варламов, ассист Григоренко и драка в какой-то дичи от «Нэшвилла» и «Колорадо»
 43 просмотров4 ч
Тарасенко приложился к разгрому «Сан-Хосе» чудесным ассистом
 334 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться
1
«Бавария» приобрела двух игроков «Хоффенхайма» и сборной Германии
2
Томас Мюллер разговаривал по паспорту, чтобы проскочить мимо журналистов
3
Bild: трансфер защитника «Хоффенхайма» Никласа Зюле в «Баварию» произойдет в ближайшие дни
4
Sportowefakty: Левандовский получил предложение из Китая с зарплатой больше, чем у Тевеса
5
AS: Юлиан Вайгль может перейти из дортмундской «Боруссии» в «Реал Мадрид»
6
«После двух недель с Карло попросился обратно в дубль». Как физрук стал помощником Анчелотти
7
Усэйн Болт будет тренироваться с дортмундской «Боруссией»
8
«Шальке» арендовал у «Баварии» Хольгера Бадштубера
Только что
Владелец «Лейпцига» поможет «Баварии» построить арену для хоккея и баскетбола в Мюнхене
3 ч. назад
«Бавария» приобрела двух игроков «Хоффенхайма» и сборной Германии
12/01/2017 в 19:00
Bild: трансфер защитника «Хоффенхайма» Никласа Зюле в «Баварию» произойдет в ближайшие дни
12/01/2017 в 16:12
Томас Мюллер разговаривал по паспорту, чтобы проскочить мимо журналистов
10/01/2017 в 19:18
«Шальке» арендовал у «Баварии» Хольгера Бадштубера
09/01/2017 в 18:46
Пьер-Эмерик Обамеянг – лучший игрок первой половины Бундеслиги по версии игроков
09/01/2017 в 18:21
«Гамбург» попросил фанатов найти директора по маркетингу, пропавшего после пьянки
06/01/2017 в 16:41
Sportowefakty: Левандовский получил предложение из Китая с зарплатой больше, чем у Тевеса