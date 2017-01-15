Владелец «Лейпцига» поможет «Баварии» построить арену для хоккея и баскетбола в Мюнхене

Президент «Баварии» Ули Хённес и владелец «Лейпцига» Дитрих Матешиц договорились о сотрудничестве при строительстве многофункциональной арены в Мюнхене.

Новый стадион примет матчи хоккейного «Ред Булл Мюнхен» и баскетбольной «Баварии». Открытие арены стоимостью в 100 млн евро запланировано на 2019 года, передает Sueddeutsche.

После 16 туров Бундеслиги-2016/17 «Бавария» занимает первое место с 39 очками, «Лейпциг» идет вторым с 36 баллами.

В 17 туре «Бавария» поедет в гости к «Фрайбургу», а «Лейпциг» примет «Айнтрахт» из Франкфурта.

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