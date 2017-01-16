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Sport1.de: Полузащитник Арьен Роббен продлит контракт с «Баварией» до лета-2018
Голландец сам ограничил срок продления одним годом.
Вслед за Франком Рибери, новый однолетний контракт с «Баварией» подпишет и Арьен Роббен.
Игрок сам выбрал срок нового контракта – теперь Роббен рассчитывает регулярно подлевать соглашение на год вперед, пишет Sport1.de.
- Арьен Роббен сыграл за «Баварию» 147 матчей и забил 80 голов.
- В чемпионате Германии «Бавария» занимает первое место после зимнего перерыва.
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