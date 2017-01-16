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Sport1.de: Полузащитник Арьен Роббен продлит контракт с «Баварией» до лета-2018

Sport1.de: Роббен продлит контракт с «Баварией» до лета-2018
Eurosport

8 мин. назад

Голландец сам ограничил срок продления одним годом.

Вслед за Франком Рибери, новый однолетний контракт с «Баварией» подпишет и Арьен Роббен.

Игрок сам выбрал срок нового контракта – теперь Роббен рассчитывает регулярно подлевать соглашение на год вперед, пишет Sport1.de.

  • Арьен Роббен сыграл за «Баварию» 147 матчей и забил 80 голов.
  • В чемпионате Германии «Бавария» занимает первое место после зимнего перерыва.

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