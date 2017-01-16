AFP

«Бавария» продлила контракт с полузащитником Арьеном Роббеном до лета 2018 года

«Бавария» продлила контракт с Роббеном до лета 2018 года
Eurosport

1 час назад

Соглашение официально представлено клубом.

До 30 июля 2018 года голландец будет играть в Мюнхене.

«Я счастлив, что проведу еще один год в Баварии. Наш клуб – один из лучших в мире, и Мюнхен стал для меня и моей семьи вторым домом. Я хочу остаться на самом высоком уровне и выиграть столько титулов, сколько смогу», – приводит слова Роббена официальный сайт «Баварии».

  • Ранее сообщалось, что на однолетнем сроке контракта настоял именно игрок.
  • Роббен сыграл за «Баварию» 223 матча и забил 117 голов.

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