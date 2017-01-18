AFP

Bild: полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо завершит карьеру по окончании сезона

Bild: Хаби Алонсо завершит карьеру по окончании сезона
Eurosport

27 мин. назад

Испанец не будет продлевать контракт с мюнхенцами.

Хаби Алонсо уже уведомил руководство клуба, что летом завершит карьеру. Как сообщает Bild, его примеру может последовать капитан «Баварии» Филип Лам.

  • До перехода в «Баварию» в 2014 году Хаби Алонсо выступал за «Реал Сосьедад», «Эйбар», «Ливерпуль» и мадридский «Реал».
  • На счету 35-летнего полузащитника 16 мячей в 114 матчах за сборную Испании.

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