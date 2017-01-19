Шестой элемент. Кто главная звезда «Баварии» Карло Анчелотти

Более-менее все истории про Алькантару начинаются со знаменитого ультиматума Пепа: «Либо он, либо никто». Гвардиола потребовал купить испанца перед дебютным сезоном в «Баварии», тем удивительнее парадокс: на первый план в Мюнхене Тьяго вышел сразу после отъезда любимого тренера.

Разгадка ребуса проста: Алькантара заглядывал в процедурный кабинет реже обычного. В сезоне-2013/2014 Тьяго провел 33% игровых минут, через год – всего 9% и только в заключительной кампании Пепа сыграл больше половины (53%) чистого времени. Его перформансы против «Арсенала» и «Порту» срывали зрителей с насиженных кресел, но по-настоящему успешным этот союз не стал.

За исключением травмы, полученной в начале января (спокойно – выбыл всего на три недели), сезон складывается для Алькантары неправдоподобно гладко. Начиная с того, что Тьяго отыграл уже 1280 минут в Бундеслиге из 1440 возможных (88%), и заканчивая ролью лидера, которую он взял после смены тренера.

В отличие от Гвардиолы, Карло Анчелотти не требует от игроков жесткой тактической дисциплины: если ранее мюнхенцы неукоснительно следовали принципам Juego de Posicion и расставлялись на поле равномерно, то после ухода Пепа им предоставлена определенная свобода. Фирменный прием итальянца, но не всегда действенный: Матс Хуммельс утверждал, что «Баварии» необходимо улучшить структуру позиционной игры, чтобы не допускать контратак.

Из слов защитника вытекает простой вывод: если не заполняешь все важные зоны, тебе тяжелее контпрессинговать. На игру с мячом негативное последствие тоже переносится: чтобы довести мяч до атакующей троицы, нужно приложить чуть больше усилий и преодолеть больше пространства. В этом плане Тьяго нет равных не только в «Баварии», но и во всей Бундеслиге: он чаще остальных выполняет пробежки с мячом и передачи, которые продвигают команду ближе к воротам минимум на 10-15 метров.

Такая зависимость «Мюнхена» от технических качеств игрока подтверждается другими статистическими фактами. Например, в этом сезоне на Тьяго приходится 100,5 передачи в перерасчете на 90 минут – в кампании-2015/2016 этот показатель составлял 86,8. Вклад Алькантары непосредственно в созданные «Баварией» моменты олицетворяет совсем свежий термин – xGChain, который выделяет всех игроков, кто принял участие в атаке, завершившейся ударом. Если исключить из комбинации пробившего и отдавшего под удар, то именно испанец – самый продуктивный в чемпионатах первой пятерки.

Еще один резкий контраст, произошедший в игре Тьяго с приходом Анчелотти, тоже завязан на тактической модели тренера. Если при Гвардиоле заключительную линию контрпрессинга составляли ложные фулбеки (теперь Алаба и Лам подключаются по флангам и меньше времени проводят в центре), то при Карло – полузащитники. Пожалуй, именно этим объясняется то, что Алькантара резко прибавил в перехватах: в прошлом сезоне – 2,3 за игру, в этом – 4,6.

Любопытно, но такой широкий набор обязанностей вовсе не исключает появления самого Тьяго в атаке. Наоборот, испанец охотно исполняет еще одно поручение Анчелотти – полузащитники должны врываться в штрафную, создавая там численный перевес. Это особенно важно именно в «Баварии» Карло: атаки мюнхенцев реже развиваются через центр (31% при Пепе, 28% при Анчи), упираются в края, а завершаются кроссами или передачами назад под удар. Тьяго откликается на призыв тренера: доля его ударов из штрафной выросла с 22% в дебютный сезон, до 43% в этом.

Своеобразным саммари лучших качеств Тьяго стал заключительный матч с «Лейпцигом». Выделяя важность Алькантары для команды, Анчелотти впервые в сезоне выпустил его на позиции десятки: ради этого коуч перевел Баварию с привычных 4-3-3 на 4-2-3-1, подтянул Артуро Видаля ближе к опорной зоне, а испанцу дал задание открываться между линий.

Умное движение Алькантары разнесло хваленую компактность «РБ»: «Бавария» как всегда создавала численное преимущество на краях, стягивала на фланг одного из полузащитников соперника (как правило, Наби Кейта), а в образовавшийся разрыв между Кейта и его партнером по центру поля нырял именно Тьяго. Принимая мяч, Алькантара либо пользовался предоставленной ему свободой, либо переводил на противоположный край. «Лейпцигу» приходилось компенсировать потерю полузащитника и жертвовать флангом (в середину для баланса сил подтягивался вингер), благодаря чему перевес получали уже Роббен и Лам.

Создав комфортные условия для партнеров справа, Тьяго воплотил задумку Анчелотти в первом голе: фирменное для полузащитников «Баварии» врывание в штрафную осталось незамеченным. После яркой победы Карло даже отдельно похвалил Алькантару – по его словам, он блестяще интерпретировал новую атакующую роль.

Подобный универсализм – еще одна причина, по которой Гвардиола настаивал на приобретении Тьяго три с половиной года назад. Пеп уверял, что испанец может сыграть сразу на нескольких позициях – шестого номера (опорника), восьмого (полузащитника бокс-ту-бокс), десятого (плеймейкера), одиннадцатого (страйкера) и даже седьмого (вингера). Использовать эту гибкость Гвардиола не успел – Анчелотти повезло гораздо больше.

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