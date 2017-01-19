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Евгений Коноплянка и игроки «Шальке» перемазались сажей в шахтах Гельзенкирхена

Коноплянка и игроки «Шальке» перемазались сажей в шахтах Гельзенкирхена
Eurosport

5 мин. назад

Тренерский штаб «кобальтовых» показал футболистам, что ниже падать есть куда.

Невероятное приключение ожидало футболистов «Шальке» по окончании тренировки в среду утром. Вся команда и тренерский персонал облачились в одежды шахтеров и отправились на экскурсию в цеха Prosper Haniel.

Футболисты опустились на глубину более 1000 метров. После знакомства с технической частью команду обмундировали по всем нормам безопасности и отправили в подъемную клеть, где провели полтора часа и перемазались сажей, передает официальный сайт «Шальке».

  • На заре существования «Шальке» большинство болельщиков клуба составляли шахтеры, а за командой закрепилось прозвище «горняки» (Die Knappen).
  • После 16 туров «Шальке» занимает 11-е место.

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(фото: официальный сайт «Шальке»)

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