Евгений Коноплянка и игроки «Шальке» перемазались сажей в шахтах Гельзенкирхена

Невероятное приключение ожидало футболистов «Шальке» по окончании тренировки в среду утром. Вся команда и тренерский персонал облачились в одежды шахтеров и отправились на экскурсию в цеха Prosper Haniel.

Футболисты опустились на глубину более 1000 метров. После знакомства с технической частью команду обмундировали по всем нормам безопасности и отправили в подъемную клеть, где провели полтора часа и перемазались сажей, передает официальный сайт «Шальке».

На заре существования «Шальке» большинство болельщиков клуба составляли шахтеры, а за командой закрепилось прозвище «горняки» (Die Knappen).

После 16 туров «Шальке» занимает 11-е место.

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(фото: официальный сайт «Шальке»)