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Полуяхтов, Игнашевич, Рамос и еще 5 защитников, которые забили больше голов, чем Томас Мюллер

Полуяхтов, Игнашевич, Рамос и еще 5 защитников, которые забили больше голов, чем Мюллер
Михаил Романов

26 мин. назад

Чемпион мира отличился в этом сезоне Бундеслиги всего лишь раз.

Владимир Полуяхтов («Оренбург»)

Владимир Полуяхтов

2 мяча

Главная звезда русского футбольного андеграунда, любимец интернет-аналитиков, лучший защитник команд второй восьмерки РФПЛ, обеспечивший достойную игру «Оренбургу» в обороне в батлах с лидерами. По бомбардирским качествам 27-летний фулбек круче героя «Баварии».

Сергей Игнашевич (ЦСКА)

3 мяча

Игнашевич всегда был нацелен на ворота: в один из периодов легенда армейской обороны считался штатным пенальтистом клуба. Мощнейший дальний удар, хорошая игра на втором этаже – все эти элементы помогали Сергею стабильно держаться хотя бы в топ-20 бомбардиров РФПЛ. И даже на излете карьеры, в тяжелейшем для ЦСКА сезоне без регулярной игры в основе Игнашевич умудрился забить трижды.

Лукаш Пишчек («Боруссия» Дортмунд)

3 мяча

Одного из последних представителей клопповской банды в составе «Дортмунда» прорвало при Тухеле. Уступавший в крутизне землякам Блашчиковскому и Левандовскому, мощнейшему Хуммельсу, золотому мальчику Гётце и универсальному Гюндогану, Пишчек казался самым блеклым игроком финалиста Лиги чемпионов. Кто бы знал, что боец старой закалки так пригодится переродившейся «Боруссии». Три мяча в сезоне как показатель того, что Лукаш – лидер раздевалки «Сигнал Идуна».

Камиль Глик («Монако»)

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3 мяча

Еще один поляк в топе. Уже третий год под руководством Леонарду Жардима «Монако» играет в стабильный атакующий футбол. В этом сезоне подтянулась к высокой планке и оборона – главным человеком в защите монегасков стал император «Торино», отказавший «Зениту» и «Спартаку» ради Лиги 1.

Маркос Алонсо («Челси»)

3 мяча

Моментальный успех Конте, в том числе, связан с отличными трансферами, однако на фоне того же Канте, переход Алонсо казался неоднозначным. Но по ходу сезона испанец развенчал все сомнения о своей необходимости этой команде. Ну а дубль в ворота Шмейхеля-младшего даже немного вульгарно расставил все по своим местам.

Симус Коулман («Эвертон»)

Everton's Seamus Coleman celebrates scoring their first goal

3 мяча

Ирландец забил немало мячей за «ирисок» благодаря подключениям по флангам. В этом году Коулман даже опережает график, забив к середине сезона уже трижды. Может быть, чутье на своевременные выпады и зацепило Жозе Моуринью, желающего увидеть Симуса в «Юнайтед».

Гарет Маколи («Вест Бромвич»)

4 мяча

Ветеран «Вест Брома» в ранге системообразующей фигуры обороны «дроздов» проводит уже седьмой сезон. А в 37-летнем возрасте североирландец раскрыл еще и бомбардирский талант: благодаря незаурядным габаритам Гарет наколотил за полсезона четверть от всех своих забитых мячей в составе «ВБА».

Серхио Рамос («Реал Мадрид»)

4 мяча

Рамос войдет в историю как один из лучших защитников начала XXI века не только благодаря железобетонной игре в обороне, а еще и из-за беспрецедентных волевых качеств. Даже не сосчитать, сколько важнейших побед «Реал» одержал благодаря голам капитана на последних минутах. И этот сезон не исключение: гол «Барселоне» стал одним из самых удивительных и памятных в его карьере, а мяч в свои ворота от «Севильи» – забавным разнообразием.

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