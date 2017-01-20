Eurosport
«Боруссия» не желает играть на поле «Падерборна» из-за травм Марко Ройса и Свена Бендера
Нужно аккуратнее выбирать партнера для товарняка.
Травма Свена Бендера вывела спортивного директора «шварцгельбен» Михаэля Цорка из себя.
«На этот стадион мы больше не приедем. Возмутительно, подкатов на центральной линии не должно быть», – приводит слова Цорка sportal.de.
- В 2014 году травму на стадионе «Падерборна» получил Марко Ройс.
- Свен Бендер повредил связку лодыжки и не поможет команде в матче против «Вердера».
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