Германия подаст заявку на проведение Евро-2024

Функционеры приняли единогласное решение на собрании 20 января во Франкфурте, подтвердив участие Германии в борьбе за место проведения ЧЕ-2024.

«Чемпионат Европы в 2024 году станет флагманским проектом немецкого футбола, мы сделаем первоклассную работу, будем осторожны с тратами и максимально логично подойдем к выбору десяти городов-участников.

В Германии есть стадионы, инфраструктура и технические ноу-хау, проект экономически обоснован. Я уверен, что с нашими аргументами мы вновь после 1988 года примем у себя Евро», – рассказал президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель.

По условиям конкурса страна должна предоставить десять стадионов вместимостью 60, 50 (два), 40 (три) и 30 тысяч зрителей (четыре).

Кроме Германии на проведение ЧЕ-2024 претендуют Турция и Датский футбольный союз (Дани, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Фарерские острова), Швейцария также планировала подавать заявку.

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