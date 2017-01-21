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«Бавария» в компенсированное время вырвала победу у «Фрайбурга»

«Бавария» в компенсированное время вырвала победу у «Фрайбурга»
Eurosport

1 час назад

В 17-м туре Бундеслиги мюнхенцы дожали середняка на последних минутах – 2:1.

«Фрайбург» – «Бавария» – 1:2

Голы:

1:0 – Яник Хаберер, 4'

1:1 – Роберт Левандовский, 35'

1:2 – Роберт Левандовский, 90'

  • Левандовский добрался до отметки в 60 голов за «Баварию» в Бундеслиге быстрее всех в истории клуба (80 матчей).
  • Мюнхенцы набрали 42 очка и увеличили отрыв от «Лейпцига» до 6 баллов.

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