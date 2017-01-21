Eurosport
«Бавария» в компенсированное время вырвала победу у «Фрайбурга»
В 17-м туре Бундеслиги мюнхенцы дожали середняка на последних минутах – 2:1.
Голы:
1:0 – Яник Хаберер, 4'
1:1 – Роберт Левандовский, 35'
1:2 – Роберт Левандовский, 90'
- Левандовский добрался до отметки в 60 голов за «Баварию» в Бундеслиге быстрее всех в истории клуба (80 матчей).
- Мюнхенцы набрали 42 очка и увеличили отрыв от «Лейпцига» до 6 баллов.
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