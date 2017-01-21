Aftonbladet: темнокожий наследник Златана Ибрагимовича хочет перейти не в «Реал», а в «Боруссию»

Полузащитник АИК бьет возрастные рекорды в шведском футболе и привлекает все большее внимание из Европы. Ранее Marca сообщала о скором переходе 17-летнего вундеркинда в «Реал», чье предложение АИК уже принял.

Но конкуренцию мадридцам навязывает «Боруссия», а сам Исак склоняется в сторону Дортмунда. По мнению Александра и его семьи, в «Боруссии» у футболиста будут более подходящие условия для роста и развития, передает Aftonbladet.

АИК рассчитывает выручить за Исака 8,6 млн евро. Если условия клуба будут приняты, юниор побьет трансферный рекорд чемпионата Швеции, принадлежащий Ибрагимовичу. В 2001 году Златан был перекуплен «Аяксом» у «Мальмё» за 7,8 млн евро.

В январе Исак стал автором самого молодого гола в истории сборной Швеции.

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