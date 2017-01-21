Imago

Aftonbladet: темнокожий наследник Златана Ибрагимовича хочет перейти не в «Реал», а в «Боруссию»

Aftonbladet: темнокожий наследник Ибрагимовича хочет перейти не в «Реал», а в «Боруссию»
Eurosport

13 ч. назад

Александр Исак считает, что в Дортмунде у него будет больше шансов.

Полузащитник АИК бьет возрастные рекорды в шведском футболе и привлекает все большее внимание из Европы. Ранее Marca сообщала о скором переходе 17-летнего вундеркинда в «Реал», чье предложение АИК уже принял.

Но конкуренцию мадридцам навязывает «Боруссия», а сам Исак склоняется в сторону Дортмунда. По мнению Александра и его семьи, в «Боруссии» у футболиста будут более подходящие условия для роста и развития, передает Aftonbladet.

  • АИК рассчитывает выручить за Исака 8,6 млн евро. Если условия клуба будут приняты, юниор побьет трансферный рекорд чемпионата Швеции, принадлежащий Ибрагимовичу. В 2001 году Златан был перекуплен «Аяксом» у «Мальмё» за 7,8 млн евро.
  • В январе Исак стал автором самого молодого гола в истории сборной Швеции.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Longines Live Alpine Data: эпизод 2 – карвинг

02:38
Популярные видео
Германо-норвежский фотофиниш мужской эстафеты в Антерсельве, сделавший субботу немецким праздником
4 140 просмотров12 ч
Укороченное нечто Зверева, летающий Монфис и еще 3 топовых удара шестого дня Australian Open
3 213 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться
1
Aftonbladet: темнокожий наследник Златана Ибрагимовича хочет перейти не в «Реал», а в «Боруссию»
2
Кипер «Айнтрахта» опозорился, схватив мяч руками в метре от штрафной на третьей минуте игры
3
Полуяхтов, Игнашевич, Рамос и еще 5 защитников, которые забили больше голов, чем Томас Мюллер
4
«Боруссия» не желает играть на поле «Падерборна» из-за травм Марко Ройса и Свена Бендера
5
Шестой элемент. Кто главная звезда «Баварии» Карло Анчелотти
6
«Бавария» в компенсированное время вырвала победу у «Фрайбурга»
7
Германия подаст заявку на проведение Евро-2024
8
«Лейпциг» разгромил «Айнтрахт»
8 ч. назад
«Боруссия» сломила сопротивление «Вердера»
8 ч. назад
«Лейпциг» разгромил «Айнтрахт»
9 ч. назад
Кипер «Айнтрахта» опозорился, схватив мяч руками в метре от штрафной на третьей минуте игры
13 ч. назад
Aftonbladet: темнокожий наследник Златана Ибрагимовича хочет перейти не в «Реал», а в «Боруссию»
Вчера в 00:33
«Бавария» в компенсированное время вырвала победу у «Фрайбурга»
Вчера в 15:20
Германия подаст заявку на проведение Евро-2024
Вчера в 20:13
Полуяхтов, Игнашевич, Рамос и еще 5 защитников, которые забили больше голов, чем Томас Мюллер
Вчера в 13:32
«Боруссия» не желает играть на поле «Падерборна» из-за травм Марко Ройса и Свена Бендера