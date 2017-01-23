17-летний преемник Златана Ибрагимовича подписал контракт с «Боруссией», а не с «Реалом»

Дортмундская «Боруссия» выиграла гонку за 17-летнего феномена АИК и сборной Швеции Александра Исака. Официального объявления со стороны клубов еще не было, но фотографии с церемонии подписания контракта футболиста со «шмелями» уже просочились в сеть.

Фаворитом в борьбе за Исака считался мадридский «Реал», но сам футболист решил, что в Дортмунде у него будет больше шансов для развития.

По информации Aftonbladet, за покупку Исака «Боруссия» заплатит 10 млн евро, что станет новым рекордом чемпионата Швеции. Прежним рекордсменом был Златан Ибрагимович, который в 2001 году был куплен «Аяксом» у «Мальмё» за 7,8 млн евро.

Днем в понедельник «Боруссия» официально подтвердила трансфер Исака. Из-за несовершеннолетнего возраста шведа сделка вступит в силу, как только стороны получат одобрение со стороны ФИФА.

Александр станет первым шведом, который выйдет за дортмундский клуб в матче Бундеслиги.

В 2016 году Исак забил 10 голов в 24 матчах чемпионата Швеции.

В январе Александр стал автором самого молодого гола в истории сборной Швеции.

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