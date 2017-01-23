Eurosport
Роберт Левандовский показал топовый трюк на тренировке, после которого Роналдиньо смахнет слезу
Поляк – очень даже техничный парень.
Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский продемонстрировал мощные скиллы на тренировке. Роберт зафиксировал мяч на шее и снял футболку, а потом надел обратно.
- Левандовский с 14 голами занимает второе место в списке бомбардиров Бундеслиги-2016/17.
- На счету поляка 7 мячей в отборе к ЧМ-2018.
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