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Роберт Левандовский показал топовый трюк на тренировке, после которого Роналдиньо смахнет слезу

Левандовский показал топовый трюк на тренировке, после которого Роналдиньо смахнет слезу
Eurosport

8 ч. назад

Поляк – очень даже техничный парень.

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский продемонстрировал мощные скиллы на тренировке. Роберт зафиксировал мяч на шее и снял футболку, а потом надел обратно.

  • Левандовский с 14 голами занимает второе место в списке бомбардиров Бундеслиги-2016/17.
  • На счету поляка 7 мячей в отборе к ЧМ-2018.

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