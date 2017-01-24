«Бавария» расторгнет контракт с Мехди Бенатиа

Марокканец, выступающий на правах аренды за «Ювентус», не вернется в «Баварию». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2019 года, но мюнхенцы расторгнут его будущим летом. Мехди перешел в «Баварию» в 2014-м, но многочисленные травмы не позволили ему закрепиться в основном составе команды.

Ранее сообщалось, что в 29-летнем игроке заинтересован московский «Спартак».

В 2014-м «Бавария» заплатила за Бенатиа «Роме» 26 млн евро.

Мехди сыграл Мюнхен 29 матчей и забил 2 мяча.

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