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«Бавария» расторгнет контракт с Мехди Бенатиа
Защитник рискует остаться без клуба по итогам сезона.
Марокканец, выступающий на правах аренды за «Ювентус», не вернется в «Баварию». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2019 года, но мюнхенцы расторгнут его будущим летом. Мехди перешел в «Баварию» в 2014-м, но многочисленные травмы не позволили ему закрепиться в основном составе команды.
Ранее сообщалось, что в 29-летнем игроке заинтересован московский «Спартак».
- В 2014-м «Бавария» заплатила за Бенатиа «Роме» 26 млн евро.
- Мехди сыграл Мюнхен 29 матчей и забил 2 мяча.
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