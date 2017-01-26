«Кёльн» арендовал у дортмундской «Боруссии» Невена Суботича на полгода

Утром 26 января Невен успешно прошел медобследование в «Кёльне» и практически сразу приступил к тренировкам с новой командой.

«Мы рассчитываем на Невена. Его годы в Дортмунде связаны с невероятным успехом, он играл важную роль при завоевании титулов. Конечно, это не самое простое время для него, но ситуация позволила нам заключить эту сделку.

Мы убеждены, что Суботич будет важным игроком нашей команды в течение следующего полугода», – приводит слова тренера «козлов» Петера Штёгера официальный сайт клуба.

«Сегодня на моем лице улыбка. Я снова хочу играть в футбол в Бундеслиге», – заявил Суботич.

В сезоне-2016/17 Невен не провел ни одного матча.

Контракт защитника с Боруссией» истекает летом 2017 года.

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