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«Единственная стена, в которую мы верим». «Боруссия» затроллила Дональда Трампа

«Единственная стена, в которую мы верим». «Боруссия» затроллила Трампа
Eurosport

1 час назад

Немецкий клуб стоит горой за фанатскую трибуну.

«Дортмунд» отреагировал на программу нового американского президента шутливым постом в твиттере. Дональд Трамп пообещал построить стену вдоль границы между США и Мексикой («Желтая стена»), а «Боруссия» намекнула, что подобное сооружение уже существует много лет, передает AS.

«Единственная стена, в которую мы верим», – подписал послание немецкий клуб.

  • Дональд Трамп стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки.
  • «Боруссия» занимает четвертое место в Бундеслиге после 17 туров.

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