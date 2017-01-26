«Единственная стена, в которую мы верим». «Боруссия» затроллила Дональда Трампа

«Дортмунд» отреагировал на программу нового американского президента шутливым постом в твиттере. Дональд Трамп пообещал построить стену вдоль границы между США и Мексикой («Желтая стена»), а «Боруссия» намекнула, что подобное сооружение уже существует много лет, передает AS.

«Единственная стена, в которую мы верим», – подписал послание немецкий клуб.

Дональд Трамп стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки.

«Боруссия» занимает четвертое место в Бундеслиге после 17 туров.

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