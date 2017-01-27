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«Дармштадт» расторг контракт с футболистом из-за подозрения в его связях с террористами

«Дармштадт» расторг контракт с футболистом из-за подозрения в его связях с террористами
Eurosport

1 час назад

Анис Бен-Хатира потерял место в команде после критики прессы.

Футболиста обвинили в связях с исламской партией салафистов. Президент земли Гессен, в которой находится Дармштадт, потребовал исключить Аниса из команды.

Руководитель «Дармштадта» заявил, что причастность Бен-Хатира к организации неприемлема.

«Дальнейшее сотрудничество не имеет никакого смысла. Мы желаем игроку, который всегда вел себя безукоризненно, больших успехов в дальнейшей карьере», – приводит слова президента клуба BBС.

«Я думаю, что причина скандала – попытка разрушить мою карьеру в Германии. Но меня не запугать», – ответил футболист.

  • «Дармштадт» занимает последнее место в чемпионате Германии с 9 очками.
  • Анис Бен-Хатира сыграл 11 матчей в сезоне-2016/17 и забил 1 гол.

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