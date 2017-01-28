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Мюнхенская «Бавария» в гостях победила бременский «Вердер» в Бундеслиге

«Бавария» в гостях победила «Вердер»
Eurosport

34 мин. назад

В мачте 18-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» на выезде переиграла «Вердер» – 2:1

«Вердер» – «Бавария» – 1:2

Голы:

0:1 – Арьен Роббен, 30'

0:2 – Давид Алаба, 45'

1:2 – Макс Крузе, 53'

  • В следующем туре Бундеслиги мюнхенский клуб встретится с «Шальке».
  • Матч на «Альянц Арене» начнется 4 февраля в 17:30 по московскому времени.
  • «Вердер» на выезде сыграет с «Аугсбургом», стартовый свисток – 5 января в 17:30 по Москве.

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