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Мюнхенская «Бавария» в гостях победила бременский «Вердер» в Бундеслиге
В мачте 18-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» на выезде переиграла «Вердер» – 2:1
Голы:
0:1 – Арьен Роббен, 30'
0:2 – Давид Алаба, 45'
1:2 – Макс Крузе, 53'
- В следующем туре Бундеслиги мюнхенский клуб встретится с «Шальке».
- Матч на «Альянц Арене» начнется 4 февраля в 17:30 по московскому времени.
- «Вердер» на выезде сыграет с «Аугсбургом», стартовый свисток – 5 января в 17:30 по Москве.
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