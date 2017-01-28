Давид Алаба показал совершенство, положив голасо со стандарта по идеальной дуге

В субботу «Бавария» приехала в Бремен к некогда грозному «Вердеру» на матч 18-го тура Бундеслиги. На взлом ворот «музыкантов» у команды Карло Анчелотти ушло 30 минут, после чего счет открыл Арьен Роббен.

В конце первого тайма «Бавария» заработала право на штрафной, и Давид Алаба по невероятной дуге отправил мяч под перекладину ворот Феликса Видвальда.

Перед 18-м туром «Бавария» занимала первое место в Бундеслиге, «Вердер» – 15-е.

Мяч стал для Алабы вторым в 26 матчах сезона-2016/17. Вдобавок австриец сделал 6 голевых передач.

4 из 5 последних голов Алаба забил прямым ударом со штрафного.

Все новости Бундеслиги

Подписывайтесь на наш канал в телеграме