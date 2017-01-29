Воспитанник «Барселоны», которого в 2008 году называли новым Месси, перешел в «Майнц»

В воскресенье «Майнц» объявил об аренде 26-летнего нападающего «Стока» Бояна Кркича до конца сезона-2016/17.

Сам Боян посетил матч новой команды против дортмундской «Боруссии» и поприветствовал через твиттер болельщиков: «Привет, фаны «Майнца». С нетерпением жду встречи с вами».

Кркич начинал карьеру в «Барселоне», а после ухода из нее выступал за «Рому», «Милан», «Аякс».

С 2014 года Боян защищал цвета «Стока». В первой половине сезона-2016/17 он сыграл 12 матчей и забил 4 гола.

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