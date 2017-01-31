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Сценарист сериала «Во все тяжкие»: «Я назвал наркобарона Густаво Фринга в честь Торстена Фрингса»

Сценарист «Во все тяжкие»: «Я назвал наркобарона Густаво Фринга в честь Фрингса»
Eurosport

11 мин. назад

Кто бы мог подумать.

Джордж Мастрас рассказал, кем вдохновлялся перед созданием Густаво «Гуса» Фринга – кровожадного наркобарона из сериала «Во все тяжкие». «Я был поклонником известного немецкого футболиста по фамилии Фрингс», – сообщил сценарист WELT.

  • Роль Фринга в фильме играет актер Джанкарло Эспозито.
  • Киногерой появляется в сериале на протяжении четырех сезонов, в конце последнего из которых умирает.
  • Фрингс завершил профессиональную карьеру в 2013 году. Сейчас экс-полузащитник тренирует команду Бундеслиги «Дармштадт».

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