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Сценарист сериала «Во все тяжкие»: «Я назвал наркобарона Густаво Фринга в честь Торстена Фрингса»
Кто бы мог подумать.
Джордж Мастрас рассказал, кем вдохновлялся перед созданием Густаво «Гуса» Фринга – кровожадного наркобарона из сериала «Во все тяжкие». «Я был поклонником известного немецкого футболиста по фамилии Фрингс», – сообщил сценарист WELT.
- Роль Фринга в фильме играет актер Джанкарло Эспозито.
- Киногерой появляется в сериале на протяжении четырех сезонов, в конце последнего из которых умирает.
- Фрингс завершил профессиональную карьеру в 2013 году. Сейчас экс-полузащитник тренирует команду Бундеслиги «Дармштадт».
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