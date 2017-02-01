Пьер-Эмерик Обамеянг: «Покину «Боруссию летом, потому что хочу выйти на новый уровень»

Лучший игрок первой половины сезона Бундеслиги и лучший бомбардир турнира Пьер-Эмерик Обамеянг сообщил, что проводит в Дортмунде последние полгода. Летом игрок покинет Германию, потому что хочет сделать шаг вперед, но поклялся, что ни за что не наденет футболку «Баварии».

«Если я хочу выйти на новый новый уровень, то нужно уходить летом. «Реал» все так же остается моей мечтой, но там было слишком много шума. Когда вы амбициозны, то вы уходите, потому что хотите испытать что-то новое. Конечно, мы топ-клуб, но не «Реал», Барселона» или «Бавария», – заявил габонец RMC

Обамеянг выступает за «Боруссию» с 2013 года, куда перешел из «Сент-Этьена».

В 16 матчах Бундеслиги-2016/17 Пьер-Эмерик забил 16 мячей. Это на 2 мяча больше, чем у Антони Модеста из «Кельна», занимающего вторую строчку в споре бомбардиров.

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