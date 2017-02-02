AFP
Директор «Боруссии»: «Сказали Обамеянгу давать поменьше интервью и сосредоточиться на игре»
В Дортмунде недовольны многословностью Пьера-Эмерика.
«Мы посоветовали Обамеянгу давать поменьше интервью по поводу его планов на лето и сосредоточиться на борьбе за попадание в квалификацию Лиги чемпионов», – заявил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.
- 31 января лучший бомбардир Бундеслиги Пьер-Эмерик Обамеянг объявил о намерении сменить клуб в летнее трансферное окно.
- «Боруссия» делит с «Хоффенхаймом» четвертое место, дающее путевку в квалификацию Лиги чемпионов-2017/18.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17 «шмели» сразятся с «Бенфикой».
Таблица бомбардиров Бундеслиги
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