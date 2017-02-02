Игрок «Байера» Хакан Чалханоглу дисквалифицирован до конца сезона

В четверг CAS подтвердил дисквалификацию Хакана Чалханоглу на срок в 4 месяца и штраф в 100 тысяч евро. 22-летний полузащитник больше не поможет «Байеру» в сезоне-2016/17.

Чалханоглу был наказан за нарушение контрактных обязательств, произошедшее еще в 2011 году. Выступая за «Карлсруэ», Хакан подписал контракт с «Трабзонспором» о переходе в турецкий клуб перед сезоном-2012/13. Но в итоге он продлил договор с «Карлсруэ», а затем перебрался в «Гамбург».

Чалханоглу перешел из «Гамбурга» в «Байер» в июле 2014 года за 14,5 млн евро.

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