Второй Том. Почему «Боруссия» больше не жжется

Прошлый сезон в Дортмунде прошел под знаком тотальной тактической революции. Лучше всего ее охарактеризовал Генрих Мхитарян: «При Томасе Тухеле команда старается больше держать мяч у себя, делать больше передач и играть в более атакующем ключе. При Юргене Клоппе мы показывали другой футбол: был акцент на быстрые контратаки, физическую борьбу и прессинг».

Еще одно преимущество Тухеля над предшественником выражалось в гибкости, которую проявлял новый коуч по ходу сезона. В первой половине кампании «Дортмунд» пропустил 23 мяча – при всей красоте комбинаций команда была уязвима к ответным выпадам. Ко второй части Томас выкатил новый вариант: вместо гибрида схем 4-3-3 и 4-2-3-1 тренер предпочел расстановку с тремя центральными защитниками. Результат: всего 11 голов, пропущенных с января по май.

Особенно ярко формация проявляла себя в больших матчах. Например, против «Баварии» Тухель дал персональное задание Матсу Хуммельсу – выдвигаться из оборонительной линии, когда мяч получал Томас Мюллер. Наличие дополнительного защитника упрощало этот элемент, а активные действия Матса развязывали руки хавам: Юлиан Вайгль и Илкай Гюндоган свободно покидали опорную зону, чтобы запрессинговать Хаби Алонсо и Артуро Видаля.

В этом сезоне похожую перестановку Тухель произвел даже раньше – в начале декабря. Возвращение к схеме с тремя защитниками во многом вынужденная мера: летом команда потеряла Хуммельса, Гюндогана и Мхитаряна, что ударило по ее возможностям в развитии атак. Уход первых двух усложнил доставку мяча до нападающих, трансфер Генриха в «МЮ» оставил «Дортмунд» без игрока, принимавшего этот мяч между линий.

Логика в решении перевести команду на 3-4-2-1 просматривалась. Во-первых, тройка защитников дает дополнительную опцию для вывода мяча. Во-вторых, на Вайгля уже не сваливается столько обязанностей по розыгрышу (вертикальным первым пасом среди центрдефов обладают только Марк Бартра и номинальный полузащитник Микел Мерино). В-третьих, в опорной зоне соперника открываются сразу две десятки – Марко Ройс и Усман Дембеле.

Как часто бывает, тренерский ход прикрыл одну проблему, но вскрыл другую. Если не усложнять и отталкиваться исключительно от цифр, то с привлечением лишнего защитника «Боруссия» тупо потеряла одного игрока в прессинге. В отрыве от индивидуальных характеристик команды это ничего толком не значит, но конкретно в «Дортмунде» вылилось в полномасштабный коллапс: парни Тухеля вдобавок используют пугающе высокую линию защиты.

Провал Андре Виллаш-Боаша в Англии уже показал, к чему приводит такая тактическая комбинация. Если атакующие игроки прессингуют неслаженно или недостаточно интенсивно, а оборона продолжает располагаться высоко, соперник может легко забросить мяч за спину (или выскочить один на один) – ему просто дают на это время. В «Зените» смелый стиль АВБ тоже приводил к соответствующим последствиям.

Противники «Дортмунда» улавливали этот недостаток и пытались им воспользоваться – это сформировало картину декабрьских матчей команды. В большинстве случаев игроком, выполнявшим заброс из глубины, был фланговый защитник: схема «Боруссии» (и вообще все схемы с тремя ЦЗ) предполагает только одного футболиста на краю, соответственно, свободу и время для такой передачи оппоненты получали именно на фланге.

Усугубляло ситуацию для «Дортмунда» отсутствие кипер-свипера, умеющего страховать защиту и своевременно выходить из ворот. В «Тоттенхэме» Виллаш-Боаша таким был Уго Льорис, «Боруссии» же пришлось задействовать неприспособленного под это Романа Вайденфеллера. Из-за травмы Бюрки ветеран вернулся в ворота, но не слишком удачно: его ошибка в игре с «Хоффенхаймом» напрямую поспособствовала голу.

Матчи после возобновления чемпионата указывают, что Тухель работает над этой головоломкой и даже приблизился к разгадке. Против «Вердера» команда использовала сразу две схемы: одна была направлена на игру с мячом (4-3-3), другая – на игру без него (5-3-2). Это было сделано, чтобы первую линию прессинга образовали два игрока (Ройс и Шюррле) вместо одного (Обамеянг в декабрьских матчах). Команда улучшила взаимодействие: когда Ройс и Шюррле давили на защитников, оборона располагалась высоко и сжимала пространство; когда Ройс и Шюррле давили недостаточно интенсивно, оборона опускалась на несколько шагов назад, чтобы не получить за спину.

Против «Майнца» положительная динамика сохранилась: несмотря на то, что Тухель использовал 4-3-3 (независимо от того, кто владеет мячом), в пару к Обамеянгу регулярно поднимался Гонсало Кастро. Умное давление последнего позволило «Боруссии» запрессинговать соперника, спровоцировать на ошибки и провести несколько жгучих контратак в стиле «Боруссии» Клоппа.

Загвоздка всех этих изменений касается последнего предложения: «Дортмунд» потерял в качествах, которые прививал ей именно Тухель. Перестановки повлияли на это прямым образом: вместо семи игроков по центру (тройка центральных защитников, два полузащитника и две десятки) у команды осталось только пять (два центральных защитника и тройка полузащитников) – «Боруссия» потеряла дополнительную опцию для продвижения мяча и теперь испытывает проблемы с позиционной атакой.

Статистика резюмирует этот конфликт: в обоих матчах процент атак «Боруссии» по центру сильно уступал среднему показателю команды по сезону, который одновременно является лучшим в ведущих европейских чемпионатах (25,5% против 33%). С «Майнцем» проблема дала о себе знать через отсутствие первого паса: самой популярной комбинацией были передачи между центральными защитниками.

В какой-то мере поиски Тухеля напоминают дилемму, с которой столкнулся Пеп Гвардиола в Англии: тренеры вынуждены на время отказываться от фирменных тактических фишек ради баланса внутри команды. Идейным вдохновителем по признанию Томаса был именно испанец. Означает ли это, что их кризисные решения будут похожи и одинаково (не)успешны?

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