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Немецкий комментатор выйдет голым на городскую площадь Лейпцига в случае чемпионства «РБ»

Немецкий комментатор выйдет голым на городскую площадь Лейпцига в случае чемпионства «РБ»
Eurosport

1 час назад

Марсель Райф рискнул честью.

Легенда немецкого телевидения убежден, что «быки» не выиграют чемпионат в этом сезоне. Свою позицию комментатор подкрепил необычной ставкой. «Предлагаю пари. Если «Лейпциг» победит, то я пройдусь по центральной площади города в одной шляпе», – написал Марсель в своей колонке.

На слова комментатора отреагировал спортивный директор «РБ» Ральф Рангник: «Кто хочет видеть это? Хотя, будет весело».

  • «РБ Лейпциг» идет в Бурдеслиге на втором месте, уступая «Баварии» 3 балла.
  • В 19-м туре «быки» сыграют на выезде с «Дортмундом», а «Бавария» примет дома «Шальке».

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