Eurosport
Немецкий комментатор выйдет голым на городскую площадь Лейпцига в случае чемпионства «РБ»
Марсель Райф рискнул честью.
Легенда немецкого телевидения убежден, что «быки» не выиграют чемпионат в этом сезоне. Свою позицию комментатор подкрепил необычной ставкой. «Предлагаю пари. Если «Лейпциг» победит, то я пройдусь по центральной площади города в одной шляпе», – написал Марсель в своей колонке.
На слова комментатора отреагировал спортивный директор «РБ» Ральф Рангник: «Кто хочет видеть это? Хотя, будет весело».
- «РБ Лейпциг» идет в Бурдеслиге на втором месте, уступая «Баварии» 3 балла.
- В 19-м туре «быки» сыграют на выезде с «Дортмундом», а «Бавария» примет дома «Шальке».
Таблица бомбардиров Бундеслиги
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