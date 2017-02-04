Немецкий комментатор выйдет голым на городскую площадь Лейпцига в случае чемпионства «РБ»

Легенда немецкого телевидения убежден, что «быки» не выиграют чемпионат в этом сезоне. Свою позицию комментатор подкрепил необычной ставкой. «Предлагаю пари. Если «Лейпциг» победит, то я пройдусь по центральной площади города в одной шляпе», – написал Марсель в своей колонке.

На слова комментатора отреагировал спортивный директор «РБ» Ральф Рангник: «Кто хочет видеть это? Хотя, будет весело».

«РБ Лейпциг» идет в Бурдеслиге на втором месте, уступая «Баварии» 3 балла.

В 19-м туре «быки» сыграют на выезде с «Дортмундом», а «Бавария» примет дома «Шальке».

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