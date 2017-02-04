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Дортмундской «Боруссии» хватило гола для победы над «РБ Лейпцигом» в чемпионате Германии
Судьбу матча 19-го тура Бундеслиги решил Пьер-Эмерик Обамеянг.
«Боруссия» Дортмунд – «Лейпциг» – 1:0
Гол:
1:0 – Пьер-Эмерик Обамеянг, 35'
Под занавес матча арбитры не засчитали гол Федерико Паласиоса («Лейпциг») из-за офсайда.
- Беспроигрышная серия «Боруссии» на своем поле в Бундеслиге продлилась до 30 матчей.
- «РБ Лейпциг» упустил возможность догнать в турнирной таблице «Баварию».
- Оставание «быков» от мюнхенцев увеличилось до 4 очков.
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