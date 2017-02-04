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Дортмундской «Боруссии» хватило гола для победы над «РБ Лейпцигом» в чемпионате Германии

«Боруссии» хватило гола для победы над «РБ Лейпцигом»
Eurosport

14 мин. назад

Судьбу матча 19-го тура Бундеслиги решил Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Боруссия» Дортмунд – «Лейпциг» – 1:0

Гол:

1:0 – Пьер-Эмерик Обамеянг, 35'

Под занавес матча арбитры не засчитали гол Федерико Паласиоса («Лейпциг») из-за офсайда.

  • Беспроигрышная серия «Боруссии» на своем поле в Бундеслиге продлилась до 30 матчей.
  • «РБ Лейпциг» упустил возможность догнать в турнирной таблице «Баварию».
  • Оставание «быков» от мюнхенцев увеличилось до 4 очков.

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