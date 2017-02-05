Eurosport

«Боруссия» объявила о покупке Омера Топрака

«Боруссия» объявила о покупке Топрака
Eurosport

15 мин. назад

Футболист переедет в Дортмунд летом.

Турецкий защитник «Байера» покинет клуб летом и переберется в «Боруссию». Дортмундцы сообщили о дороворенности с игроком на официальном сайте. Топрак, которому в июле исполнится 28 лет, подпишет с новым клубом контракт до лета 2021 года. Трансфер оценивается в 12 млн евро.

«Топрак – сильный защитник с большим международным опытом», – заявил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

  • В сезоне Бундеслиги-2016/17 Омер провел 14 матчей и забил 1 мяч.
  • На счету игрока 25 матчей за сборную Турции.

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