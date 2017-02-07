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Игрок «Байера» Хакан Чалханоглу сказал о желании перейти в «Челси», а потом назвал интервью фейком

Чалханоглу сказал о желании перейти в «Челси», а потом назвал интервью фейком
Eurosport

24 мин. назад

Турецкие журналисты придумывают новости.

В субботу на сайте Fanat1k появилось интервью с Чалханоглу, в котором полузащитник говорит о желании перейти в «Челси».

«По пять раз за месяц журналисты отправляют меня в разные клубы. Дай бог, в следующем сезоне я буду играть за «Челси», но есть и другие варианты», – сказал Чалханоглу.

Это интервью Хакана вызвало гнев у самого Хакана.

«Я ничего не говорил про «Челси» в прессе. Ни с каким турецким журналистом я не говорил: ни про решение суда, ни о будущем», – написал Чалханоглу в твиттере.

  • 2 февраля ФИФА и CAS признали турка виновным в нарушении контрактных обязательств 6-летней давности и дисквалифицировали на 4 месяца.
  • В Бундеслиге-2016/17 22-летний футболист провел 15 матчей, забил 6 мячей и выполнил 5 ассистов.

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