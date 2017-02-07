SID
Игрок «Байера» Хакан Чалханоглу сказал о желании перейти в «Челси», а потом назвал интервью фейком
Турецкие журналисты придумывают новости.
В субботу на сайте Fanat1k появилось интервью с Чалханоглу, в котором полузащитник говорит о желании перейти в «Челси».
«По пять раз за месяц журналисты отправляют меня в разные клубы. Дай бог, в следующем сезоне я буду играть за «Челси», но есть и другие варианты», – сказал Чалханоглу.
Это интервью Хакана вызвало гнев у самого Хакана.
«Я ничего не говорил про «Челси» в прессе. Ни с каким турецким журналистом я не говорил: ни про решение суда, ни о будущем», – написал Чалханоглу в твиттере.
- 2 февраля ФИФА и CAS признали турка виновным в нарушении контрактных обязательств 6-летней давности и дисквалифицировали на 4 месяца.
- В Бундеслиге-2016/17 22-летний футболист провел 15 матчей, забил 6 мячей и выполнил 5 ассистов.
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