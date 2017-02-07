AFP

Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу отказался от зарплаты на время дисквалификации

Чалханоглу отказался от зарплаты на время дисквалификации
Eurosport

25 мин. назад

Футболист не хочет осложнять жизнь клубу.

Дисквалифицированный футболист считает, что «Байер» не должен страдать из-за ошибок других команд.

«Мой нынешний клуб не имеет ничего общего с тем, что произошло раньше. Поэтому я решил не вредить команде еще сильнее и отказался от зарплаты на время дисквалификации», – приводит слова Чалханоглу официальный сайт «Байера».

  • ФИФА дисквалифицировала турецкого футболиста за нарушение трансферных договоренностей 2011 года.
  • Чалханоглу сыграл за «Байер» 15 матчей в чемпионате Германии сезона-2016/17, забил 6 голов и отдал 5 передач.

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