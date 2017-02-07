AFP
Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу отказался от зарплаты на время дисквалификации
Футболист не хочет осложнять жизнь клубу.
Дисквалифицированный футболист считает, что «Байер» не должен страдать из-за ошибок других команд.
«Мой нынешний клуб не имеет ничего общего с тем, что произошло раньше. Поэтому я решил не вредить команде еще сильнее и отказался от зарплаты на время дисквалификации», – приводит слова Чалханоглу официальный сайт «Байера».
- ФИФА дисквалифицировала турецкого футболиста за нарушение трансферных договоренностей 2011 года.
- Чалханоглу сыграл за «Байер» 15 матчей в чемпионате Германии сезона-2016/17, забил 6 голов и отдал 5 передач.
Турнирная таблица чемпионата Германии
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