Филипп Лам: «В конце сезона я завершу карьеру»

«В конце сезона я прекращаю играть в футбол. Уверен, что до конца сезона я буду показывать лучшее, на что способен. Но только до конца этого сезона.

Должность в клубе? Были переговоры по этому поводу, и в итоге я решил, что сейчас не лучший для этого момент», – цитирует Лама официальный сайт «Баварии».

33-летний Лам находится в системе «Баварии» с 1995 года. В составе мюнхенцев он стал семикратным чемпионом Германии и шестикратным обладателем Кубка страны, дважды выиграл Суперкубок Германии, по разу – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок немецкой лиги и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Германии защитник стал чемпионом мира (2014) и дважды бронзовым призером мировых первенств (2006, 2010), а также завоевал серебро (2008) и бронзу (2012) на чемпионатах Европы.

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