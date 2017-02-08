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«РБ Лейпциг» продлил контракт со шведом, за которого «Ливерпуль» давал 23 миллиона евро

«РБ Лейпциг» продлил контракт со шведом, за которого «Ливерпуль» давал 23 миллиона евро
Eurosport

1 час назад

Эмиль Форсберг задержится в главной неожиданности Бундеслиги.

Шведский полузащитник Эмиль Форсберг продлил контракт с «РБ Лейпциг» до лета 2022 года. Об этом сообщил официальный твиттер клуба.

  • Эмиль Форсберг забил 5 голов и отдал 9 ассистов в 15 матчах Бундеслиги сезона-2016/17.
  • Ранее швед выступал за шведские «Сундсваль» и «Мальме».
  • Transfermarkt оценивает 25-летнего шведа в 12 миллионов евро.
  • В феврале 2016 года появилась информация о том, что «РБ Лейпциг» мог продать Форсберга в «Ливерпуль», но отклонил запрос мерсисайдского клуба.
  • В начале зимнего трансферного окна-2017 медиа сообщали об интересе «Ливерпуля» к Форсбергу. По информации Mirror, Эрик мог переехать в Англию за 23 миллиона евро.

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