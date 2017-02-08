AFP

Генконсул Украины в Мюнхене: «Требуем извинений от «Баварии» за баннеры ее фанатов в адрес Зозули»

Генконсул Украины в Мюнхене: «Требуем извинений от «Баварии» за баннеры ее фанатов в адрес Зозули»
Eurosport

15 мин. назад

Роман не понимает, что вообще происходит вокруг.

Вадим Костюк раскритиковал действия фанатов «Баварии» на матче мюнхенского клуба против «Вольфсбурга».

«Генеральное консульство Украины в Мюнхене осуждает неуважение и безосновательные обвинения со стороны фанатов флагмана мирового футбола, как в адрес украинского игрока Романа Зозули, так и в адрес всех патриотов Украины, во время матча Кубка Германии «Бавария» – «Вольфсбург».

Мы адресуем правлению «Баварии» соответствующее письмо с требованием реакции и извинений от клуба.

Особенно странно воспринимать такие действия на территории Баварии, учитывая исторические факты, которые связывают этот регион с зарождением и развитием одного из самых ужасных нацистских режимов мира.

Футбол – это не место для проявлений ксенофобии и нетерпимости», – написал Вадим Костюк в фейсбуке.

  • Фанаты «Баварии» вывесили баннер на трибунах во время матча с «волками», в котором назвали форварда «Бетиса» Романа Зозулю нацистом после его конфликта с ультрас «Райо Вальекано».
  • Роман Зозуля был арендован «Райо» у «Бетиса» в последний день трансферного окна и отправлен обратно по требованию болельщиков «Вальекано» в связи с подозрением в нацистском мировоззрении.
  • Где Зозуля проведет остаток сезона, пока непонятно.
  • Скорее всего, футболист больше не выйдет на поле в сезоне-2016/17.

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