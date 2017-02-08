Генконсул Украины в Мюнхене: «Требуем извинений от «Баварии» за баннеры ее фанатов в адрес Зозули»

Вадим Костюк раскритиковал действия фанатов «Баварии» на матче мюнхенского клуба против «Вольфсбурга».

«Генеральное консульство Украины в Мюнхене осуждает неуважение и безосновательные обвинения со стороны фанатов флагмана мирового футбола, как в адрес украинского игрока Романа Зозули, так и в адрес всех патриотов Украины, во время матча Кубка Германии «Бавария» – «Вольфсбург».

Мы адресуем правлению «Баварии» соответствующее письмо с требованием реакции и извинений от клуба.

Особенно странно воспринимать такие действия на территории Баварии, учитывая исторические факты, которые связывают этот регион с зарождением и развитием одного из самых ужасных нацистских режимов мира.

Футбол – это не место для проявлений ксенофобии и нетерпимости», – написал Вадим Костюк в фейсбуке.

Фанаты «Баварии» вывесили баннер на трибунах во время матча с «волками», в котором назвали форварда «Бетиса» Романа Зозулю нацистом после его конфликта с ультрас «Райо Вальекано».

Роман Зозуля был арендован «Райо» у «Бетиса» в последний день трансферного окна и отправлен обратно по требованию болельщиков «Вальекано» в связи с подозрением в нацистском мировоззрении.

Где Зозуля проведет остаток сезона, пока непонятно.

Скорее всего, футболист больше не выйдет на поле в сезоне-2016/17.

Все новости чемпионата, где футболист может быть исключен из клуба за подозрение в нацизме

Все новости чемпионата, где фаны критикуют футболиста другого турнира, подозреваемого в нацизме

Все новости футбола, в котором нет места нацизму и фашизму

Самый спортивный канал в телеграме

Качай приложение на iOS или Andoid и узнавай все новости о главном скандале в Ла Лиге зимы первым