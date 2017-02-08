Письмо капитана «Баварии» Филиппа Лама, объясняющее его решение завершить карьеру

На следующий день после объявления о завершении карьеры немец прокомментировал свои слова в твиттере.

«Я бы хотел поделиться мыслями о решении завершить футбольную карьеру этим летом. Как и в случае с уходом из сборной, я полагаюсь на мои внутренние ощущения. Как капитану, для меня очень важно всегда приносить пользу команде и показывать игру топ-уровня, и я чувствую, что не смогу делать это после окончания текущего сезона.

Я играл за «Баварию» с 11 лет. Не считая двух сезонов в «Штутгарте», всегда носил джерси мюнхенцев. Для меня очевидно, что рано или поздно в будущем я буду работать в «Баварии» на другой должности. Как вы все знаете, я человек, который любит быть подготовленным. Вот почему я бы хотел сделать шаг назад, чтобы подумать о футболе в целом и решить, как лучше использовать мой опыт и знания.

Я всегда совершаю поступки после того, как тщательно все обдумаю. По сравнению с решением об уходе из сборной, это случай означает, что я полностью завершаю футбольную карьеру. Рад сообщить и прояснить вам эту ситуацию.

Сейчас я думаю только о предстоящих матчах. Безусловно, я прекрасно осознаю, что они станут для меня последними. Мы вышли в четвертьфинал Кубка Германии, хотим в пятый раз подряд выиграть чемпионат, а на следующей неделе нас ждет воистину принципиальное противостояние с «Арсеналом». Впереди большие вызовы и цели!» – написал Лам в твиттере.

Филипп Лам сыграл 14 матчей в Бундеслиге в сезоне-2016/17

На его счету 1 гол и 2 ассиста в чемпионате Германии.

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