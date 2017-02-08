«День рождения сына важнее, чем победа на ЧМ». Почему Филипп Лам уходит в 33 года

Только один футболист попадает в символические сборные чаще, чем Месси и Роналду. Титульное противостояние мира сталкивает двух страйкеров, но не правых защитников – конкурентов у Филиппа Лама в мире нет уже лет 10. Если в турнире участвует «Бавария» или сборная Германии – вы знаете, кто точно займет фланг обороны в команде звезд.

170 сантиметров роста, стандартный полубокс на голове и контрастирующие брови – баварец за всю карьеру не поменялся ни внешностью, ни качеством игры. Он сразу явился футболу топ-игроком – Лама не нужно было воспитывать и наигрывать. Он сохраняет стабильность с рождения – мать Филиппа утверждает, что сын рубился в футбол еще в ее животе – и эта стабильность никак не зависит от возраста, настроения и прочих внешних факторов. Лам законсервировал себя профессионалом и останется им до последнего свистка карьеры.

Иногда Филипп даже захлебывался профессионализмом, потому что забывал переключать тумблер. Однажды на тренировке «Баварии» Арьен Роббен чуть не придушил его за слишком жесткий подкат в свои ноги из фламандского хрусталя. А перед матчем с «Зенитом» в 2008 году Лам пролетел в обход фанатов у гостиницы, пока Швайнштайгер и Подольски разбрасывали автографы по клетчатым блокнотам. «Наши отели всегда в осаде. Оттуда нельзя выйти незамеченными. Это действительно мешает сосредоточиться на игре», – признавался Маленький гигант.

Лам – не пай-мальчик, как кажется со стороны. Он не провел всю карьеру в «Баварии» – конкуренции с Саньолем и Лизаразю защитник предпочел аренду в «Штутгарте». Он не вечно улыбался на камеру – в «Баварии» Луи ван Гала Лами нарвался на штраф, раскритиковав родной клуб за отсутствие ценностей и приведя боссам в пример «Барселону» и «МЮ». Он никогда не избегал конфликтов – словесная перепалка за капитанскую повязку Бундестим с Баллаком спровоцировала бесславный закат карьеры Михаэля, а из-за откровений автобиографии чемпиона мира чиновники Немецкого футбольного союза протирали лбы платками.

У прямых людей всегда есть враги. На Лама можно обидеться за клочок бумажки, оставленный без подписи, или за упоминание в книге в неприятном свете (привет Ван Галу). Но его поступки всегда мотивированы целью – Филипп пропустит пару автографов, зато так сконцентрируется на матче, что потом подарит этим же фанатам титул. Филипп открыто укажет на ошибки коуча, но зарядит команду атмосферой неравнодушия. Все ради «Баварии» – такими же были культовые обладатели капитанских повязок Эффенберг и Кан.

На свадьбе Лама, которая состоялась в баварской деревне, баварские музыканты играли баварский рок – вот насколько дорог этому человеку флаг в бело-голубую шашечку. «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» очень серьезно интересовались мной. Но я решил остаться в Мюнхене. Здесь мой родной дом», – бравирует капитан.

Позднее Гвардиола и Филипп все же пересеклись. Наверное, в мире нет другого игрока, которому бы тренер отвешивал столько комплиментов и придумывал столько позиций на поле.

2013 год.

2014 год.

2014 год.

2016 год.

Филипп ушел из сборной после победы на чемпионате мира в 30 – очень рано, но при этом очень вовремя. Сезоны «Баварии» плавно перетекали в летние турниры Бундестим, а Лам выжимал максимум из организма больше десяти лет: он не нарушал режим, практически не садился в запас, не пропускал мэйджоры и не получал серьезных травм.

«Личная жизнь важнее, чем профессиональная карьера. День рождения сына важнее, чем победа на ЧМ. Сейчас я провожу с семьей больше времени и счастлив», – оправдывался Лам, когда его спрашивали о возвращении в сборную перед Евро-2016, чтобы вернуть команде оставленный на «Маракане» стержень.

Деньги в Китае, американская мечта в MLS, манящая неизведанность АПЛ: для Лама эти соблазны – баловство. Он чемпион, а чемпионы уходят победителями: «Мой подход к футболу предполагает максимальную отдачу на каждой тренировке и в матчах. До конца сезона я выдержу это, но не смогу делать то же самое потом».

Поставить точку в спортивной карьере очень сложно – Коби Брайант затянул до 38, и на пенсию его провожали с состраданием – таким же, с которым молодые люди уступают места пенсионерам в транспорте. Жалость оскорбит Лама, для него выезжать на прошлых заслугах – позор. Киснуть на лавке – позор. Снижать требования к себе – позор. Убегать от проблемы в другую лигу – позор.

Гордо встретить конец карьеры, эпохи или жизни – привилегия великих профессионалов. В этом и весь Филипп Лам.

Другие тексты Михаила Бирюкова про Германию:

«Мне до сих пор кажется, что все это сон». Почему Мирослав Клозе – последний немецкий футболист

Хрубеш на корню. Кто воспитывал чемпионов мира в Германии

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами