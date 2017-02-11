Левандовский: «Мог перейти в «Блэкберн», но не полетел в Англию из-за извержения Эйяфьядлайекюдля»

Польский нападающий «Баварии» рассказал, как в 2010 году едва не перешел из «Леха» в «Блэкберн». «Я хотел посмотреть на «Блэкберн», на город, на тренировочную базу. Думаю, было бы хорошо, если бы я перешел в туда, но я не смог вылететь из-за большого облака.

Я встречался с Сэмом Эллардайсом. Мне показалось, что он отличный мужик и тренер. Он был большим человеком, поехал в Польшу и посмотрел на меня. Полет был заблокирован, мы не отправились в Англию. Изменило ли это мою жизнь? Да, возможно», – заявил Роберт Daily Mail.

Левандовский перешел в «Боруссию» в 2010 году и провел там четыре года, прежде чем перебрался в «Баварию».

За действующих чемпионов Германии в Бундеслиге-2016/17 Роберт провел 19 игр и забил 15 мячей.

Эйяфьядлайекюдль – вулкан в Исландии, который находится под одноименным ледником.

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