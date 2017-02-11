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«Бавария» забила на 90-й минуте и победила «Ингольштадт» в матче чемпионата Германии
Мюнхенцы приехали на «Ауди-Шпортпарк» скучать и зевать, но Артуро Видаль и Арьен Роббен все исправили – 0:2.
«Ингольштадт» – «Бавария» – 0:2
Голы:
0:1 – Артуро Видаль, 90'
0:2 – Арьен Роббен, 90+2'
- Следующую встречу «Бавария» проведет с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.
- Игра начнется 15 февраля в 22:45 по московскому времени.
- «Ингольштадт» 18 февраля в 17:30 по Москве встретится на выезде с «Айнтрахтом».
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