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«Бавария» забила на 90-й минуте и победила «Ингольштадт» в матче чемпионата Германии

«Бавария» забила на 90-й минуте и победила «Ингольштадт»
Eurosport

5 мин. назад

Мюнхенцы приехали на «Ауди-Шпортпарк» скучать и зевать, но Артуро Видаль и Арьен Роббен все исправили – 0:2.

«Ингольштадт» – «Бавария» – 0:2

Голы:

0:1 – Артуро Видаль, 90'

0:2 – Арьен Роббен, 90+2'

  • Следующую встречу «Бавария» проведет с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.
  • Игра начнется 15 февраля в 22:45 по московскому времени.
  • «Ингольштадт» 18 февраля в 17:30 по Москве встретится на выезде с «Айнтрахтом».

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