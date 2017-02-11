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«Гамбург» разгромил «РБ Лейпциг» и покинул зону вылета
Матч 20-го тура Бундеслиги прошел в Лейпциге и завершился для хозяев фиаско – 0:3.
Голы:
0:1 – Кирьякос Пападопулос, 18’
0:2 – Уолас, 24’
0:3 – Аарон Хант, 90’
- «Гамбург» набрал 19 очков и поднялся на 15-е место. Идущий вторым «Лейпциг» потерпел третье поражение в последних пяти матчах и отпустил «Баварию» на 7 баллов.
- В следующем туре «Гамбург» примет «Фрайбург», а «Лейпцигу» предстоит выезд к «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.
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