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«Гамбург» разгромил «РБ Лейпциг» и покинул зону вылета

«Гамбург» разгромил «РБ Лейпциг» и покинул зону вылета
Eurosport

1 час назад

Матч 20-го тура Бундеслиги прошел в Лейпциге и завершился для хозяев фиаско – 0:3.

Голы:

0:1 – Кирьякос Пападопулос, 18’

0:2 – Уолас, 24’

0:3 – Аарон Хант, 90’

  • «Гамбург» набрал 19 очков и поднялся на 15-е место. Идущий вторым «Лейпциг» потерпел третье поражение в последних пяти матчах и отпустил «Баварию» на 7 баллов.
  • В следующем туре «Гамбург» примет «Фрайбург», а «Лейпцигу» предстоит выезд к «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

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