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Bild: Роберто Манчини может возглавить «Байер» летом

Bild: Манчини может возглавить «Байер»
Eurosport

17 мин. назад

Немецкий клуб рассматривает итальянца в качестве замены Рогеру Шмидту.

Безработный бывший главный тренер «Интера» может обрести работу в Германии. К Манчини, который покинул «нерадзурри» летом 2016 года, присматривается «Байер», сообщает Bild. По информации источника, боссы «аптекарей» недовольны работой нынешнего главного тренера команды Рогера Шмидта, с которым клуб пробился в плей-офф Лиги чемпионов, но занимает в чемпионате Германии девятое место. Рокировка может произойти ближайшим летом.

  • Манчини никогда не играл и не работал в Германии.
  • Как тренер Роберто трижды выигрывал чемпионат Италии с «Интером» и один раз Премьер-лигу с «Манчестер Сити».
  • В 1/8 Лиги чемпионов «Байер» встретится в «Атлетико». В чемпионате Германии команда набрала 27 очков в 20 матчах и уступает лидирующей «Баварии» 22 балла.

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