Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер: «Я в «Манчестер Сити»? У Пепа Гвардиолы есть мой номер»

«Не было никакого контакта. Но у Гвардиолы есть мой номер телефона. Я недавно продлил контракт с «Баварией», счастлив и доволен, но мне приятно, что появляются такие слухи. Но Пеп мне не звонил», – цитирует Нойера Goal.

Transfermarkt оценивает 30-летнего голкипера в 45 млн евро.

В Бундеслиге-2016/17 Нойер провел 20 матчей, 9 из которых оказались сухими. Мануэль пропустил 12 мячей.

В начале сезона-2016/17 основным вратарем «Сити» был Клуадио Браво, но после серии провальных матчей его сменил Вилли Кабальеро, с которым «горожане» выиграли все 6 матчей АПЛ.

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