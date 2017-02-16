Клуб, который я ненавижу. «Бавария»

В тяжелые 90-е можно было втягиваться в авантюры и не признавать авторитетов на районе, но смотреть футбол и не переживать за «Спартак» в Лиге чемпионов было невозможно. Это сейчас мы выбираем, где болеть за своих, а где просто считать рекорды Акинфеева. Тогда такой роскоши не было, если, конечно, ты не фанател от блокбастеров первых раундов Кубка УЕФА а-ля «Динамо» – «Полония». Поэтому вся фанатская резня оставалась на внутреннем уровне, а гимн ЛЧ ассоциировался с пожарным лицом Ковтуна, честными глазами Тихонова и оскалом Филимонова.

90-е и детство закончились последним выходом «Спартака» из группового этапа в яркий 2001-й. Год начался дуплетом матчей с «Баварией», им же он и закончился в групповом этапе турнира следующего. За несчастный 2001-й «Мюнхен» жестко и непринужденно четыре раза наказал русский футбол с общим счетом 12:2.

За тот год мюнхенцы стали символом беспощадного и бескомпромиссного зла – такого, как Дольф Лундгрен из «Универсального солдата». «Спартак» героически бился с «Интером», выводил страну из кризиса в матче с «Реалом», уничтожал Анри с «Арсеналом», рвал «Литекс», в конце концов. Но «Бавария» с первой до последней секунды всех четырех матчей показывала: тут шансов нет и не будет точно. Потому что мы вас взвесим, высушим, выпотрошим, сварим из вас пиво и пойдем по делам. И сделаем это столько раз, сколько придется – каждый следующий матч становился безнадежнее предыдущего. Им было плевать на замороженную грязную массу вместо травы в «Лужниках». Им было плевать на стеночки и забегания. Они не испугались даже Жафара Ирисметова.

Только потом я понял, что, возможно, они просто лучше играли футбол. Но в 12 лет есть только черное и белое, правда и ложь, герои и проигравшие, любовь и ненависть. «Баварии» от меня досталось последнее.

Я ненавидел ее за то, что она собиралась купить моего любимого игрока Титова. И еще больше за то, что в итоге не купила. Ненавидел бешеного кролика Элбера, потому что он постоянно забивал. Ненавидел лобастого Оливера Кана, потому что лобастый. Ну и скалился вечно. Ненавидел резвого Салихамиджича, а потом Криса Тауба из «Доктора Хауса», потому что он похож на Салихамиджича. Ненавидел Лизаразю, потому что и фамилия и лицо такие, как будто лимон съел. Ненавидел Янкера, потому что лысый. Ненавидел «Олимпиаштадион», потому что такой уродливый, но полный и счастливый. В общем, ребенку только дай повод – причины всегда найдутся.

А потом суровая научная карьера занесла меня в Северную Германию, и уже на пограничном контроле предложили выбрать: любить Баварию (причем не только в футбольную) или ненавидеть ее.

Баварию в Германии ненавидят за то, что там больше выходных, выше зарплаты, вкуснее пиво, ближе Альпы, а еще они говорят на каком-то непонятном для немцев языке и пьют на заводах уже в обед. Некоторые жители Германии настолько ненавидят Баварию, что при первой возможности туда уезжают.

В футболе так же: у «Баварии» удобный стадион, они все выигрывают, а если нет, то покупают тех игроков, которые им хоть как-то угрожают. На футбол там ходят отдохнуть, а не спеть 200 кричалок за матч; голам просто радуются, а в перерывах пропитываются «Пауланером». Мюнхенцы всегда счастливые и улыбающиеся, не отвечающие на подколы, потому что считают за соперника в Бундеслиге ровно ноль команд и имеют на это полное право. Как их не ненавидеть?

Ненависть к «Баварии» – национальный тренд. В немецких поездах в день матча вместе с названием следующей станции зачастую называют и последние результаты Бундеслиги. «А как же там наш любимый «ФК Голливуд»?» – зажигает бортпроводник.

В бизнесе проблему переквалификации рабочего состава называют «Проблема имени «Баварии» – это когда возможностей столько, что не знаешь, куда их девать, и деградируешь. Только вот «Бавария» все никак не деградирует. И за это ее ненавидят еще больше.

Ненависть к этому клубу объединяет людей в Германии. Это тема, которую смело можно запускать с девушкой на первом свидании, и она не иссякнет до третьего. Об этом можно перетереть с шефом в обед. А дети начинают сознательную жизнь в садике с песни «Scheiße auf Bayern».

О да, я попал по адресу.

Другие тексты сериала о ненависти:

Клуб, который я ненавижу. «Барселона»

Клуб, который я ненавижу. «Спартак»

Клуб, который я ненавижу. «Арсенал»