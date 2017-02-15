Eurosport
Барак Обама подписался на твиттер «Дармштадта» и получил приглашение на матч
Бывший президент США определился с любимым клубом.
Представители немецкого клуба узнали, что экс-глава США подписался на их клуб в твиттере, и пригласили его на матч. «Дорогой Барак Обама, мы узнали, что наш клуб – единственный, на который вы подписаны в твиттере. Это большая честь для «Дармштадта». В связи с тем, что сейчас у вас появилось чуть больше свободного времени, мы хотели бы пригласить вас на «Бёлленфалльтор». Увидимся на «Болле», – завершил речь американский нападающий «Дармштадта» Терренс Бойд, которого цитирует Spiegel.de.
- «Дармштадт» замыкает таблицу Бундеслиги-2016/17 с 12 очками в 20 встречах.
- У аутсайдеров немецкого чемпионата 61,9 тыс подписчиков в твиттере.
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