Imago

The Guardian: «Ювентус», «ПСЖ» и «Челси» сразятся за полузащитника мёнхенгладбахской «Боруссии»

The Guardian: «Ювентус», «ПСЖ» и «Челси» сразятся за полузащитника мёнхенгладбахской «Боруссии»
Eurosport

1 час назад

Махмуд Дауд на прицеле лучших клубов мира.

За игроком «Боруссии» и сборной Германии, контракт которого с клубом истекает летом 2018 года, наблюдают несколько топ-клубов Европы. Среди главных претендентов на 21-летнего полузащитника значатся «Челси», «ПСЖ», «Ювентус» и «Боруссия» Дортмунд. Дауд отказался продлевать контракт с «Мёнхенгладбахом» и планирует летом сменить клуб.

The Guardian сообщает, что игрок рассматривает вариант с переходом в «Дортмунд», которая предлагает за него 10 млн евро.

  • На счету Дауда гол и 2 ассиста в 15 матчах Бундеслиги-2016/17.
  • В активе полузащитника 18 матчей за молодежные сборные Германии различных возрастов.

Все расклады Бундеслиги, в которой не существует интриги

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ассист Малкина, чудеса Бобровского и еще искры с битвы «Коламбуса» и «Питтсбурга»

03:29
Популярные видео
«Хиршер взрывался от поворота к повороту». Мазе – о триумфаторе гигантского слалома
1 240 просмотров13 ч
Ядерный флюк от Трампа, который сделал вид, что так и задумал
7 621 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться