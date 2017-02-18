The Guardian: «Ювентус», «ПСЖ» и «Челси» сразятся за полузащитника мёнхенгладбахской «Боруссии»

За игроком «Боруссии» и сборной Германии, контракт которого с клубом истекает летом 2018 года, наблюдают несколько топ-клубов Европы. Среди главных претендентов на 21-летнего полузащитника значатся «Челси», «ПСЖ», «Ювентус» и «Боруссия» Дортмунд. Дауд отказался продлевать контракт с «Мёнхенгладбахом» и планирует летом сменить клуб.

The Guardian сообщает, что игрок рассматривает вариант с переходом в «Дортмунд», которая предлагает за него 10 млн евро.

На счету Дауда гол и 2 ассиста в 15 матчах Бундеслиги-2016/17.

В активе полузащитника 18 матчей за молодежные сборные Германии различных возрастов.

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