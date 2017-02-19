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Карло Анчелотти: «Я показал средний палец, потому что в меня плюнули»

Анчелотти: «Я показал средний палец, потому что в меня плюнули»
Eurosport

45 мин. назад

У итальянца сдали нервы.

Эпизод произошел после финального свистка в матче 21-го тура Бундеслиги, в котором «Бавария» на 96-й минуте вырвала ничью у «Герты» благодаря голу Левандовского. Уходя в подтрибунное помещение, Анчелотти наградил фанатов соперника жестом Эффенберга.

«Да, я показал средний палец, потому что в меня плюнули», – ответил Карло на вопрос журналистов Bild.

  • Ничья с «Гертой» (1:1) не сместила «Баварию» с первого места Бундеслиги.
  • У команды Анчелотти 50 очков в 21 матче. У идущего вторым «Лейпцига» 42 балла и игра в запасе.

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