Карло Анчелотти: «Я показал средний палец, потому что в меня плюнули»

Эпизод произошел после финального свистка в матче 21-го тура Бундеслиги, в котором «Бавария» на 96-й минуте вырвала ничью у «Герты» благодаря голу Левандовского. Уходя в подтрибунное помещение, Анчелотти наградил фанатов соперника жестом Эффенберга.

«Да, я показал средний палец, потому что в меня плюнули», – ответил Карло на вопрос журналистов Bild.

Ничья с «Гертой» (1:1) не сместила «Баварию» с первого места Бундеслиги.

У команды Анчелотти 50 очков в 21 матче. У идущего вторым «Лейпцига» 42 балла и игра в запасе.

Календарь чемпионата Германии

Турнирная таблица чемпионата Германии