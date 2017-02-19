Imago

Football Italia: «Милан» заинтересовался Пьером-Эмериком Обамеянгом

Football Italia: «Милан» заинтересовался Обамеянгом
Eurosport

1 час назад

Альтернативный вариант для нападающего.

Владельцы «Милана» из китайской компании Sino Europe Sports Group планируют усилить состав в летнее трансферное окно. Возглавляет шорт-лист «россонери» нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, который находился в структуре «россонери» с 2007-го по 2011 год.

Кроме того, «Милан» попробует приобрести полузащитника «Лиона» Корентина Толиссо, хавбека «Вольфсбурга» Луиса Густаво и вингера «Лацио» Бальде Кейта, сообщает Football Italia.

  • «Красно-черные» занимают седьмое место в Серии А (24 матча и 41 балл).
  • Пьер-Эмерик Обамеянг забил 17 голов и сделал 1 ассист в Бундеслиге-2016/17.

Таблица чемпионата Италии

Больше трансферных слухов в телеграме

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ассист Малкина, чудеса Бобровского и еще искры с битвы «Коламбуса» и «Питтсбурга»

03:29
Популярные видео
Великолепное мастерство Шиффрин, указавшей всем, кто тут королева слалома
1 816 просмотровВчера в 17:47
«Хиршер взрывался от поворота к повороту». Мазе – о триумфаторе гигантского слалома
1 986 просмотровВчера в 22:25
А еще вам может понравиться