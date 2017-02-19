Football Italia: «Милан» заинтересовался Пьером-Эмериком Обамеянгом

Владельцы «Милана» из китайской компании Sino Europe Sports Group планируют усилить состав в летнее трансферное окно. Возглавляет шорт-лист «россонери» нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, который находился в структуре «россонери» с 2007-го по 2011 год.

Кроме того, «Милан» попробует приобрести полузащитника «Лиона» Корентина Толиссо, хавбека «Вольфсбурга» Луиса Густаво и вингера «Лацио» Бальде Кейта, сообщает Football Italia.

«Красно-черные» занимают седьмое место в Серии А (24 матча и 41 балл).

Пьер-Эмерик Обамеянг забил 17 голов и сделал 1 ассист в Бундеслиге-2016/17.

Таблица чемпионата Италии

Больше трансферных слухов в телеграме