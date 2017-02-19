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«РБ Лейпциг» обыграл гладбахскую «Боруссию» и сократил отставание от «Баварии» до 5 очков

«РБ Лейпциг» обыграл гладбахскую «Боруссию» и сократил отставание от «Баварии» до 5 очков
Eurosport

6 мин. назад

В конце «Мёнхенгладбах» отыграл один мяч – 1:2.

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) – «РБ Лейпциг» – 1:2

Голы:

0:1 – Эмиль Форсберг, 31'

0:2 – Тимо Вернер, 55'

1:2 – Янник Вестергор, 81'

  • «Лейпциг» набрал 45 очков и отстает от «Баварии» на 5 баллов.
  • Третьей идет дортмундская «Боруссия» – 37 очков.
  • «Боруссия» из Мёнхенгладбаха с 26 очками замыкает десятку.

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