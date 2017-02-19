Imago
«РБ Лейпциг» обыграл гладбахскую «Боруссию» и сократил отставание от «Баварии» до 5 очков
В конце «Мёнхенгладбах» отыграл один мяч – 1:2.
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) – «РБ Лейпциг» – 1:2
Голы:
0:1 – Эмиль Форсберг, 31'
0:2 – Тимо Вернер, 55'
1:2 – Янник Вестергор, 81'
- «Лейпциг» набрал 45 очков и отстает от «Баварии» на 5 баллов.
- Третьей идет дортмундская «Боруссия» – 37 очков.
- «Боруссия» из Мёнхенгладбаха с 26 очками замыкает десятку.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте