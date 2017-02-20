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Ультрас «Гладбаха» – «Лейпцигу»: «Осуждаем каждый камень, не попавший в ваших болельщиков»

Ультрас «Гладбаха» – «Лейпцигу»: «Осуждаем каждый камень, не попавший в ваших болельщиков»
Eurosport

44 мин. назад

Всегерманская война против «красных быков» продолжается.

19 февраля «Боруссия» из Мёнхенглабаха принимала «РБ Лейпциг» в рамках 21-го тура Бундеслиги и проиграла 1:2. Фанаты хозяев вывесили баннеры, в которых напомнили гостям о недавних нападениях на их поклонников.

«Мы ссуждаем каждый камень, брошенный, но не попавший в ваших болельщиков».

  • В начале февраля фанаты дортмундской «Боруссии» совершили массовые нападения на болельщиков «Лейпцига», по итогам которых было возбуждено около 30 уголовных дел, а «шмелям» пришлось приносить официальные извинения.
  • Фанаты «РБ» подвергались атакам во время матчей против «Майнца» и «Хоффенхайма».
  • «Лейпциг» идет вторым в Бундеслиге, на 5 очков отставая от «Баварии».

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