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Анчелотти пожертвует 5 тысяч евро на благотворительность за средний палец в адрес фанатов «Герты»
Бундеслига придумала отличное наказание для тренера «Баварии».
Немецкий футбольный союз обязал коуча мюнхенцев заплатить 5 тысяч евро в пользу благотворительного фонда, созданного под патронажем Бундеслиги. Это наказание за непристойный жест в адрес берлинских болельщиков.
Эпизод произошел после финального свистка в 21-м туре Бундеслиги, в котором «Бавария» на 96-й минуте вырвала ничью у «Герты» благодаря голу Левандовского. Уходя в подтрибунное помещение, Анчелотти наградил фанатов соперника жестом Эффенберга.
Позже итальянец объяснил свое поведение.
«Я показал средний палец, потому что в меня плюнули», – сказал Карло Bild.
- Ничья с «Гертой» (1:1) не сместила «Баварию» с первого места Бундеслиги.
- У команды Анчелотти 50 очков в 21 матче.
- У идущего вторым «Лейпцига» 42 балла и игра в запасе.
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