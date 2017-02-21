Анчелотти пожертвует 5 тысяч евро на благотворительность за средний палец в адрес фанатов «Герты»

Немецкий футбольный союз обязал коуча мюнхенцев заплатить 5 тысяч евро в пользу благотворительного фонда, созданного под патронажем Бундеслиги. Это наказание за непристойный жест в адрес берлинских болельщиков.

Эпизод произошел после финального свистка в 21-м туре Бундеслиги, в котором «Бавария» на 96-й минуте вырвала ничью у «Герты» благодаря голу Левандовского. Уходя в подтрибунное помещение, Анчелотти наградил фанатов соперника жестом Эффенберга.

Позже итальянец объяснил свое поведение.

«Я показал средний палец, потому что в меня плюнули», – сказал Карло Bild.

Ничья с «Гертой» (1:1) не сместила «Баварию» с первого места Бундеслиги.

У команды Анчелотти 50 очков в 21 матче.

У идущего вторым «Лейпцига» 42 балла и игра в запасе.

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